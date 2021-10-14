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    Зарубежные казахи познакомились с сакральными местами Жетысу

    14 Октября 2021, 22:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для молодежи из числа этнических казахов из-за рубежа с 11 по 14 октября 2021 года организована экскурсия «Киелі Қазақстан» по сакральным местам г. Алматы и Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Отметим, что мероприятие организовано при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и Фондом «Отандастар» совместно с молодежной организацией «Жас қазақ».

    В ходе мероприятия был организован круглый стол, где участники были ознакомлены с многофункциональной картой «Сакральная география Казахстана», историей страны, а также с методиками изучения казахского языка, образовательных грантах и других возможностях в Казахстане для молодежи, проживающей за рубежом.

    В программе мероприятий участие принимали молодые руководители казахских общественных организаций из-за рубежа, журналисты и соотечественники, добившиеся успехов в области спорта и искусства и проживающие в Турции, Иране, России, Монголии, Узбекистане, Китае и Японии.

    В первый день участники посетили мавзолей Раимбека батыра и Площадь Республики г. Алматы. Во второй и третий дни участники посетили музей «Алтын Адам» в городке Иссыке, Чарынский государственный национальный природный парк, озера Каинды и Кольсай в Алматинской области.

    Отметим, что такого рода экскурсии проводятся для молодёжи зарубежья ежегодно.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники Сакральная география Общество Молодежь МИОР
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