Зарубежные эксперты высоко оценивают деятельность Агентства противодействия коррупции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 апреля по инициативе Постоянного представителя Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии г-жи Ашиты Миттал состоялась онлайн встреча с Председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым. В ходе беседы стороны обменялись мнениями, а также обсудили дальнейшие шаги совместной деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Глава антикоррупционного ведомства акцентировал внимание на проводимые в стране комплексные реформы, обозначив важность политической модернизации, а также реализованные и запланированные законодательные инициативы через призму международных стандартов.

Алик Шпекбаев проинформировал о ходе имплементации антикоррупционной стратегии. Спикер подробно осветил 6 направлений: повышение транспарентности и открытости госорганов, в том числе с учетом цифровизации госуслуг; устранение причин и условий коррупции; укрепление этического поведения госслужащих; антикоррупционное просвещение; вовлечение гражданского общества и уголовно-правовые меры, основанные на принципе неотвратимости наказания.

Зарубежные коллеги дали высокую оценку деятельности Агентства.

Г-жа Ашита Миттал отметила: «Выражаем благодарность за оказываемую Казахстаном поддержку в реализации инициатив УНП ООН и Механизма обзора Конвенции ООН против коррупции. Мы видим положительные результаты в работе антикоррупционного ведомства, которые должны послужить ориентиром в регионе Центральной Азии и Кавказа. Предлагаем Вам представить казахстанский опыт на полях Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с коррупцией в Нью-Йорке, США».

Представитель Штаб-квартиры УНП ООН в Вене, Австрия г-жа Венди О’Брайен также выразила надежду на дальнейшее укрепление совместных усилий. Собеседник подчеркнула: «Мы ценим вклад Агентства в реформу правоохранительных органов. В частности, речь идет о проводимой работе по формированию сервисной полиции, повышению открытости и обеспечению чистоты рядов в органах внутренних дел. Работа с Агентством особо актуальна в свете нового проекта УНП ООН и МВД».

Г-н Кун Макверинг, менеджер международных программ УНП ООН в Центральной Азии подчеркнул: «Впечатляет проведенная Казахстаном работа по цифровизации госуслуг, повышающая прозрачность и снижающая бытовую коррупцию. Мы отмечаем и вовлечение гражданского общества и бизнес-сектора в вопросы превенции коррупции».

Стороны договорились укрепить взаимодействие в вышеуказанных направлениях, выразив готовность оказания взаимной поддержки. В ближайшее время будет создана экспертная рабочая группа по лучшим практикам в регионе.







