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    Зарубежная делегация посетила Центр миротворческой подготовки в Алматы

    16 Марта 2022, 19:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе визита Генерального Консула Кэролайн Сэвидж и военного атташе США в Республике Казахстан подполковника Майкла Уайза проведено обсуждение актуальных вопросов миротворческой деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Начальник Центра полковник Бауыржан Нигметуллин ознакомил гостей с процессом обучения слушателей, учебными программами и перспективными проектами в области миротворческой и языковой подготовки.

    Зарубежные представители отметили вклад, который вносит Центр в развитие казахстанского миротворческого потенциала.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    США Минобороны РК
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