Зарплаты в сфере образования выросли на четверть за год в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по итогам второго квартала текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере образования достигла 293,3 тыс. тг — на 25,4% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Реальный рост покупательной способности заработных плат в секторе с учетом инфляции составил 10,1%. В среднем по стране номинальная заработная плата составила 312 тыс. тг, плюс 8,9% за год в реальном выражении.

В разрезе регионов наибольшую заработную плату в сфере образования получают работники столицы: 414 тыс. тг — на 18% больше, чем годом ранее. Заработная плата в Нур-Султане на 41,1% превышает среднюю по стране. На второй и третьей строчках расположились Алматы (335,7 тыс. тг, плюс 26,4%) и Мангистауская область (326,2 тыс. тг, плюс 21,7%). Только в 6 из 20 регионов заработная плата в секторе выше, чем в среднем по стране.

Наименьшие зарплаты в секторе наблюдаются в сфере дошкольного образования: всего 147,3 тыс. тг, реальный годовой рост — на 11,2%. В сегменте начального образования среднемесячные номинальные заработные платы составляют 243,5 тыс. тг (рост с учетом инфляции — на 10,5%), в сфере среднего образования — 343,5 тыс. тг (плюс 10,2%), в сегменте высшего образования — 323,1 тыс. тг (плюс 12,7%).

В сфере вспомогательных образовательных услуг показатель составил 216,8 тыс. тг (реальный рост — на 7,5%), в сегменте прочих видов образования — 221,9 тыс. тг (реальный рост — на 4,8%).

Численность занятых в сфере образования во втором квартале текущего года составила 1,1 млн человек — на 1,4% больше, чем годом ранее.

Наибольшая численность занятых была зафиксирована в Туркестанской области: 144,5 тыс. человек, плюс 1,3% за год. В топ-3 также вошли Алматы (99 тыс. человек, плюс 2,7%) и Алматинская область (80,6 тыс. человек, минус 37%).

Меньше всего занятых в секторе было зарегистрировано в новообразованной Улытауской области: 14,4 тыс. человек.



