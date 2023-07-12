Зарплаты сантехников и электриков вырастут до 300 тысяч тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют увеличить зарплаты работников сферы коммунальных услуг. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения эффективности деятельности коммунальных предприятий внесены изменения в статью 22 Закона «О естественных монополиях». Первое – это увеличение зарплаты работников сферы коммунальных услуг, в том числе сантехников, электриков и сварщиков от 50% до 100%. Таким образом, средняя заработная плата с 135 тысяч тенге вырастет до 200-300 тысяч тенге в зависимости от отрасли и региона. Это коснется порядка 200 тысяч работников сферы ЖКХ», - сказал Алибек Куантыров

Кроме того, по словам министра, будет произведена поэтапная передача бесхозных сетей.

«Так более 25 тысяч километров коммунальных сетей подлежат передаче в доверительное управление и в коммунальную собственность. Принятые поправки позволят компенсировать расходы коммунальных предприятий на содержание и эксплуатацию бесхозяйных сетей, что увеличит охват потребителей и позволит обеспечить стабильность предоставляемых услуг», - добавил Алибек Куантыров.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30%. Это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.