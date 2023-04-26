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    Зарплаты работников природоохранных учреждений увеличатся в два раза

    26 Апреля 2023, 14:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 1 июля 2023 года работникам лесных и природоохранных учреждений будет установлена доплата в размере 100% от должностного оклада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал EcoMedia.

    Напомним, ранее вопрос повышения заработной платы предусматривалась в виде доплаты за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни человека сотрудникам службы гослесохраны, госинспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и работникам госпредприятий рыбного хозяйства.

    Вместе с тем, Министерством экологии и природных ресурсов, совместно с представителями работодателей и профсоюзов работников лесного хозяйства, было также выработано решение до 2025 года увеличить в 2 раза заработные платы вспомогательному персоналу и внештатным работникам природоохранных организаций (с 1 июля 2023 года на 70%, с 1 января 2024 года на 85% и с 1 января 2025 года на 100%).

    Таким образом, повышение заработных плат будет распространяться в том числе на работников финансовых, организационных и производственно-хозяйственных отделов, водителей, трактористов, уборщиков производственных и административных помещений и на временных и сезонных рабочих, занятых на лесовосстановительных, лесоохранных и лесохозяйственных работах.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минэкологии
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