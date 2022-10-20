Зарплаты преподавателям вузов повышены с 2020 года - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов увеличивается с 2020 года. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно увеличения заработной платы профессорско-преподавательского состава (ППС) и технических работников в организациях высшего и послевузовского образования (ОВПО). Заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов увеличивается с 2020 года. Так, с учетом доплат и надбавок в государственных организациях она повышена с 160,7 тыс. тенге до 210,1 тыс. тенге, или на 30,7%; в национальных вузах – с 228,8 тыс. тенге до 283,7 тыс. тенге, или на 24%», - пояснил Алихан Смаилов.

При этом, как отмечено в ответе, с 2021 года с учетом изменения нагрузки минимальная заработная плата в зависимости от категории следующая: для преподавателя – 200 000 тенге; для старшего преподавателя – 230 000 тенге, для ассоциированного профессора – 260 000 тенге, для профессора – 350 000 тенге, в национальных организациях высшего и послевузовского образования для профессора – 400 000 тенге (приказ министра образования и науки Республики Казахстан 122 от 25 марта 2021 года «Об определении рекомендуемой педагогической нагрузки и минимальной заработной платы ППС в ОВПО»).

«На сегодня организации высшего и послевузовского образования в связи с преобразованием в некоммерческие акционерные общества могут привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств. Советами директоров в целях обеспечения прозрачности принимаемых решений утверждается штатная численность, заработная плата работников, план развития, годовая финансовая отчетность и др. В этой связи размер заработной платы технических работников в организациях высшего и послевузовского образования определяется самим университетом», - добавил Алихан Смаилов.