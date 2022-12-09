Зарплату шахтерам «АрселорМиттал Темиртау» повысят с января 2023 года

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев свой первый рабочий день начал со встречи с шахтерами. Он провел заседание согласительной комиссии по вопросам выплат трудовым коллективам АО «АрселорМиттал Темиртау». В ходе обсуждения было принято решение о выплате 13-й зарплаты в декабре и повышении заработной платы с 1 января 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский сообщил, что в декабре работники всех трех департаментов и дочерних компаний получат вознаграждение по итогам года в 100%-ом размере. Сохранится ежемесячная выплата 25 тысяч тенге, надбавку переведут в бонус безопасности, а индикаторы разработают совместно с профсоюзами.

С 1 января 2023 года заработные платы работников всех подразделений будут индексированы на размер инфляции.

«Решение давалось очень непросто. Нам потребовалось несколько совместных заседаний с участием руководства области. Переговоры завершились успешно. Согласительная комиссия продолжит свою работу. У нас есть еще ряд вопросов системного характера: укомплектование персоналом предприятий угольного департамента, обновление оборудования, перспективы развития шахт», – прокомментировал председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Евгений Буслаев.

Бригадир добычной смены шахты «Саранская» Аскар Жумамратов отметил, что достигнуто справедливое решение.

«Разговор был мужской, и договорились как мужчины. Добились исполнения своих требований по выплатам в полном объеме. Руководство компании пошло нам навстречу», – считает он.

Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что необходимо решить все вопросы шахтерских коллективов.

«Я прежде присутствовал на заседаниях согласительной комиссии. Все вопросы знаю. Я всегда открыт. В таком же формате будем встречаться», – сказал аким области.



