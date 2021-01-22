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    Зарплату повысят судебным экспертам в Казахстане

    22 Января 2021, 11:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько повысят заработную плату судебных экспертов в Казахстане сообщил вице-министр юстиции РК Азамат Амиргалиев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр отметил, что проработан вопрос повышения заработной платы сотрудникам судебной экспертизы.

    «В декабре принято постановление Правительства, предусматривающее ее увеличение медицинским судебным экспертам от 30 до 45 % и уплату пенсионных взносов в размере 5% за счет средств работодателя», - уточнил Азамат Амиргалиев.

    Вице-министр добавил, что в 2020 году приняты меры по обеспечению 100% оказания госуслуг через портал Электронного правительства (Минюстом - 53 услуги, Госкорпорацией – 18, акиматами – 8).

    Оказано 6 137 554 госуслуги, из которых 98% оказано в электронном виде (электронно – 6 023 374, бумажно – 114 180), что на 2 млн больше по сравнению с 2019 годом (за 2019 год - 4 133 498 (электронно – 3 977 988, бумажно – 155 510).

    Количество нарушений по госуслугам снижено до 99,7 % (2020 год – 1, 2019 год – 361), жалоб на качество оказания госуслуг не зафиксировано (за 2019 год – 1).

    Автор:

    Серик Сабеков

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