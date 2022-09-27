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    Зарплату подняли 46 тысячам работников в Жамбылской области

    27 Сентября 2022, 23:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы регулирования трудовых отношений обсудили в Таразе в ходе заседания трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсуждали вопросы своевременности выплаты заработной платы, улучшения условий и охраны труда, соблюдения прав и социальных гарантий работников предприятий и организаций.

    «С начала этого года 1 200 предприятий области повысили заработную плату 46 тысячам работников в среднем на 27,1%, - сообщил руководитель областного управления инспекции труда Жарылкасын Айтаков. - Ведется работа по выводу предприятий из теневой экономики. Необходимо принять меры, чтобы своевременно предупреждать и разрешать социально-трудовые конфликты на предприятиях области».

    Спикер отметил, что в этом году узаконены трудовые отношения и выведены из теневой экономики более 4,6 тысяч работников, неформально занятых у 879 работодателей. 1 205 предприятиям направлено уведомление о необходимости соблюдения 182 статьи Трудового кодекса РК, по которой работодатели обязаны застраховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.

    «Глава государства поручил ежемесячно проводить заседания трехсторонней комиссии в районах. По итогам 8 месяцев в Таразе, Жамбылском, Байзакском, Жуалынском, Кордайском, Таласском и Шуском районах провели всего 5 заседаний», - подчеркнул Жарылкасын Айтаков.

    «Вопросы своевременной выдачи, а также повышения заработной платы должны быть в центре внимания, - сказал глава региона Нуржан Нуржигитов. - Необходимо своевременно выявлять и разрешать трудовые конфликты. Районным трехсторонним комиссиям следует активизировать работу в этом направлении».

    Аким Жамбылской области поручил руководителям районов тесно сотрудничать с управлением инспекции труда, с предприятиями, провести совместную работу по переходу на электронный формат трудовых договоров.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Занятость Регионы Казахстана Общество Тараз
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