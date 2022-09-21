Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Зарплату планируют повысить пожарным на 40% в Казахстане

    21 Сентября 2022, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил, что чистый оклад пожарных без выслуги лет составляет около 109 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, в 2019 году подняли зарплату пожарным на 65%, потом - на 10% и на 3% в этом году. Показатели очень высокие. 65 тысяч тенге была зарплата у пожарных в 2019 году. На сегодняшний день на первом году службы, без выслуги лет, без надбавок, чистый оклад составляет около 109 тысяч тенге», - сообщил Юрий Ильин после заседания Правительства.

    Он проинформировал, что сейчас проводится работа по повышению заработных плат на 40%.

    «Сейчас по поручению Главы государства и по поручению Премьер-Министра мы прорабатываем с Министерством финансов и МНЭ вопрос о повышении заработной платы хотя бы на 40%», - сказал министр по ЧС.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Общество МЧС ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Степной пожар вспыхнул в сельской зоне Аксу
    Пожар произошел в горах близ Алматы
    Опыт обеспечения безопасности туристов в горной местности представило МЧС Казахстана
    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров