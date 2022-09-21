Зарплату планируют повысить пожарным на 40% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил, что чистый оклад пожарных без выслуги лет составляет около 109 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, в 2019 году подняли зарплату пожарным на 65%, потом - на 10% и на 3% в этом году. Показатели очень высокие. 65 тысяч тенге была зарплата у пожарных в 2019 году. На сегодняшний день на первом году службы, без выслуги лет, без надбавок, чистый оклад составляет около 109 тысяч тенге», - сообщил Юрий Ильин после заседания Правительства.

Он проинформировал, что сейчас проводится работа по повышению заработных плат на 40%.

«Сейчас по поручению Главы государства и по поручению Премьер-Министра мы прорабатываем с Министерством финансов и МНЭ вопрос о повышении заработной платы хотя бы на 40%», - сказал министр по ЧС.