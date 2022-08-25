Зарплату педагогам повысят на 25% в следующем году в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов заявил, что средняя зарплата в Казахстане – 312 тыс. тенге, а средний оклад учителей в школах – 343 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сравнили статистику за 2019 год по заработной плате и статистику за второй квартал 2022 года. В 2019 году у нас средняя заработная плата по стране была 168 тыс. тенге, при этом средняя зарплата по уровню среднего образования была 115 тыс. тенге. То есть, вы видите, намного меньше средней зарплаты по стране. Во втором квартале 2022 года средняя зарплата по стране – 312 тыс. тенге, при этом средняя зарплата именно по уровню среднего образования составила 343 тыс. тенге. То есть немного выше средней зарплаты. Это как раз та задача, которая была поставлена Президентом нашей страны», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе Алматинского образовательного форума.

Глава Минпросвещения также отметил, что с января 2023 года будет дополнительно 25%-ное повышение зарплаты.

«В целом, комплекс мер по повышению статуса педагога и непривлечению к несвойственным им функциям, снижение отчетности, повышение зарплаты вместе с академической свободой вузов и системой сертификации выпускников по педагогическим специальностям дает нам необходимый результат. Я оптимистично смотрю в будущее и на возможность привлечения наших коллег для работы в школы», - заявил Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр просвещения заявил, что с сентября этого года по всей стране стартует программа для молодых учителей.



