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Зарплату педагогам повысят на 25% в следующем году в Казахстане

19 Августа 2021 14:09
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Зарплату педагогам повысят на 25% в следующем году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зарплата педагогов будет повышена на 25% в 2022 году. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В январе 2022 года заработная плата педагогов детских садов, школ и колледжей будет повышена еще раз на 25%», - сообщил министр.

Он также отметил, что с сентября 2021 года меняется система приема педагогов на работу.

«Если прием на работу педагога раньше осуществлял директор, фактически единолично принимал решение, то теперь это будет проводиться через конкурс в электронном формате. Есть четкие измеримые показатели и критерии. По этим показателям и критериям школа и комиссия будут принимать решение о приеме на работу педагогов», - пояснил министр образования и науки.

Наряду с этим, с 1 сентября 2021 года вводится новая система назначения директоров организаций образования на свои должности. Это касается детских домов, школ и колледжей.

«В последнее время было много вопросов по этому поводу. Есть у нас случаи, когда руководители ряда организаций работают 25 и 30 лет. При этом, эффективность, конечно, не всегда высокая. Есть очень много вопросов. Поэтому, думаю, новая система назначения ответит на самые основные из них и повысит качество и эффективность работы наших руководителей», - добавил Асхат Аймагамбетов.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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