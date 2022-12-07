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    Зарплату на 20% повышают работникам ТОО «YDD Corporation» и ТОО «Asia FerroAlloys»

    7 Декабря 2022, 11:20

    Работникам предприятий ТОО «YDD Corporation» и ТОО «Asia FerroAlloys» повышают заработную плату на 20%.

    Реализуя политику Главы государства по социальной ответственности и в целях поддержки своих сотрудников, ТОО «YDD Corporation» и ТОО «Asia FerroAlloys» с 1 января 2023 года на 20% увеличивают заработную плату своим сотрудникам.

    Стало известно, что акционеры компаний приняли приняли решение по итогам года премировать в размере 200 000 тенге каждого специалиста, кто отработал на предприятиях больше года. Повышение зарплат и премирование сотрудников станет выражением признательности за добросовестный, слаженный труд и успехи в увеличении экспортного потенциала страны.
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