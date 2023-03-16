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    Зарплату директорам школ планируют поднять в Казахстане

    16 Марта 2023, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев ответил на жалобы о том, что обещания о повышении заработных плат директорам, заместителям и другим работникам школ при предыдущем главе ведомства не исполняются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Гани Бейсембаев подчеркнул, что обещанное Главой государства увеличение зарплат учителям полностью выполнено. Ежегодно на 25% повышалась заработная плата педагогам. В этом году также размер был увеличен на 25%.

    «Теперь мы рассматриваем вопрос с прошлого года, который правильно поднимался, чтобы поддержать руководителей организаций образования. Работа в данном направлении продолжается, меры разрабатываются. Это не так просто, нужно все плюсы и минусы рассчитать. Повышение заработных плат руководителей, надеюсь, будет поддержано», - сказал министр в кулуарах Сената Парламента РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Минпросвещения РК
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