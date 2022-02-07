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    Зарплату 40 туркестанских учителей похитил мошенник

    7 Февраля 2022, 14:42

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Шардаринский РОП поступило сообщение по факту незаконного перечисления крупной суммы денег со счетов нескольких школ г. Шардара, то есть с заработной платы учителей, на чужой счет. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК «Мошенничество», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в течение суток установили подозрительный счет и личность его владельца. Выяснилось, что подозреваемый находится в городе Алматы. После чего, сотрудники Шардаринского РОП капитан полиции Сабитжан Аязханов и старший лейтенант Бакберген Оналбай отправились в Алматы», где задержали мошенника и доставили его в районный отдел полиции.

    Как стало известно, молодой человек ранее работал в сфере финансов. В сентябре прошлого года он уволился с работы и уехал в г. Алматы. Спустя какое-то время, будучи безработным, он решил заработать деньги «лёгким путём». Воспользовавшись личными данными, мошенник перевел заработную плату более 40 учителей на свой счет. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 17 миллионов тенге. В качестве вещественного доказательства у подозреваемого изъято около 1,5 миллиона тенге.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Следствием устанавливается причастность афериста к другим аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК Мошенничество
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