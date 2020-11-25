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    Зарплата врачей к 2023 году вырастет в 2,5 раза – Глава государства

    25 Ноября 2020, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность формирования здоровой интеллектуальной нации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт. Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

    По словам Главы государства, нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям.

    «Будет завершено создание Единой национальной системы, включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру биологической безопасности. В городах Нур-Султане и Алматы будут возведены две научно-инновационные многопрофильные клиники. Для развития региональной медицины во всех областях страны мы построим 20 современных медицинских центров. Обеспечим всем необходимым оборудованием районные больницы и родильные дома, сельские лечебные учреждения. Заработная плата врачей уже к 2023 году вырастет в 2,5 раза. Главная цель - увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет», - заключил Президент.

    Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Нур Отан Здравоохранение Политические партии
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