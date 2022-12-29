Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Зарплата в подразделениях спецназначения повысится на 20% в 2023 году – Минобороны

    29 Декабря 2022, 13:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится Министерством обороны по улучшению системы оплаты труда и совершенствованию социального обеспечения военнослужащих? Об этом рассказал заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства, повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил РК в 2023 году в среднем составит 60%. Также в следующем году ожидается повышение должностных окладов военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных сил РК на 20%», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

    По его словам, также продолжается работа по улучшению социальной защищенности военнослужащих. В этой связи Правительством одобрены повышение с 1 января 2023 года должностных окладов летного состава Вооруженных сил и Национальной гвардии, доведение денежного довольствия военных медицинских работников до уровня заработных плат медицинских работников в гражданских медицинских учреждениях, повышение заработной платы преподавателям высших военных учебных заведений до уровня гражданских высших учебных заведений, повышенные выплаты в размере 3-кратного денежного содержания, по аналогии с Национальной гвардией и МВД при ликвидации последствий ЧС.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Армия Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зарплата казахстанских врачей повысится на 30% в 2023 году
    Беспилотники каких стран закупает Министерство обороны РК
    Почему Минобороны РК покупает броневики турецкого производства
    Зарплата казахстанских педагогов увеличится еще на 25% с января 2023 года
    Популярное
    1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
    2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
    3 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
    4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
    5 Алматинцы почувствовали землетрясение
    Новости партнеров