Зарплата студентов в рамках дуального обучения будет выплачиваться за счет госбюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы по заработной плате студентов, проходящих практику непосредственно на предприятиях, будет выплачивать государство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил и.о руководителя столичного управления образования Шакарим Сейсенбай в ходе заседания городского маслихата, на сегодня в Нур-Султане в процесс дуального обучения привлечено 26 колледжей по 34 специальностям. 3 575 студентов нарабатывают практические навыки в 189 предприятиях.

«По информации палаты предпринимателей «Атамекен» 97% предприятий выразили удовлетворенность знаниями учащихся колледжей. Начиная с текущего года, планируется, что расходы по заработной плате студентов, проходящих практику непосредственно на преприятиях, будут выплачиваться из бюджета», - сказал Шакарим Сейсенбай.

Кроме того, рассматриваются вопросы возмещения расходов на спецодежду, а также расходов на страхование здоровья студентов.

Ранее сообщалось, что на заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана рассмотрен вопрос развития и реализации дуального обучения и трудоустройстве выпускников технического и профессионального образования.

«Несмотря на положительный опыт, есть, конечно, и проблемные вопросы. Малый и средний бизнес не может принимать учащихся группами, не может обеспечить всех работой, выделяются рабочие места лишь для 2-3 студентов. Процент обучающихся за счет работодателей очень низок», - сказал Шакарим Сейсенбай.