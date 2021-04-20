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    Зарплата студентов в рамках дуального обучения будет выплачиваться за счет госбюджета

    20 Апреля 2021, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы по заработной плате студентов, проходящих практику непосредственно на предприятиях, будет выплачивать государство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил и.о руководителя столичного управления образования Шакарим Сейсенбай в ходе заседания городского маслихата, на сегодня в Нур-Султане в процесс дуального обучения привлечено 26 колледжей по 34 специальностям. 3 575 студентов нарабатывают практические навыки в 189 предприятиях.

    «По информации палаты предпринимателей «Атамекен» 97% предприятий выразили удовлетворенность знаниями учащихся колледжей. Начиная с текущего года, планируется, что расходы по заработной плате студентов, проходящих практику непосредственно на преприятиях, будут выплачиваться из бюджета», - сказал Шакарим Сейсенбай.

    Кроме того, рассматриваются вопросы возмещения расходов на спецодежду, а также расходов на страхование здоровья студентов.

    Ранее сообщалось, что на заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана рассмотрен вопрос развития и реализации дуального обучения и трудоустройстве выпускников технического и профессионального образования.

    «Несмотря на положительный опыт, есть, конечно, и проблемные вопросы. Малый и средний бизнес не может принимать учащихся группами, не может обеспечить всех работой, выделяются рабочие места лишь для 2-3 студентов. Процент обучающихся за счет работодателей очень низок», - сказал Шакарим Сейсенбай.

    Автор:

    Серик Сабеков

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