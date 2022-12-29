Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Зарплата казахстанских врачей повысится на 30% в 2023 году

    29 Декабря 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году зарплата врачей повысится на 30%, а среднего медицинского работника - на 20%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в Министерстве здравоохранения РК, в целях исполнения поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» «К 2023 году заработная плата медицинских работников будет в 2 раза выше средней заработной платы в экономике» производится поэтапное увеличение заработной платы врача и среднего медицинского работника (более 247 тысяч медицинских работников).

    Повышение заработной платы затронуло более 74 тысяч врачей или охват составил 100%.

    К примеру:

    средняя заработная плата врача в 2019 году составляла 189,3 тысячи тенге, в 2020 году она повысилась до 246,1 тысячи тенге или рост 30%;

    - в 2021 году повышение составило до 320 тысяч тенге или рост 30%;

    - в 2022 году повышение составило до 415,9 тысячи тенге или рост 30%.

    Повышение заработной платы затронуло более 173 тысяч среднего медицинского персонала, в том числе фельдшера скорой медпомощи или охват составил 100%.

    Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в 2019 году составляла 120,5 тысяч тенге, в 2020 году она повысилась до 144,6 тысячи тенге или рост 20%;

    - в 2021 году повышение составило до 173,5 тысяч тенге или рост 20%;

    - в 2022 году повышение составило до 208 тысяч тенге или рост 20%.

    Для реализации вышеуказанных мероприятий внесены соответствующие дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Для субъектов здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, расходы доведены через увеличение тарифов на медицинские услуги.

    «Работа в данном направлении продолжается и к 2023 году планируется среднюю заработную плату врача повысить до 531 тысячи тенге, среднего медицинского работника до 249 тысяч тенге», - сообщили в Минздраве РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Создать национальную программу по борьбе с сахарным диабетом предложил сенатор
    25 лет исполнилось больнице Медцентра Управления Делами Президента
    Зарплата в подразделениях спецназначения повысится на 20% в 2023 году – Минобороны
    Зарплата казахстанских педагогов увеличится еще на 25% с января 2023 года
    Популярное
    1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
    2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
    3 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
    4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
    5 Алматинцы почувствовали землетрясение
    Новости партнеров