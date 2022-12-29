Зарплата казахстанских врачей повысится на 30% в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году зарплата врачей повысится на 30%, а среднего медицинского работника - на 20%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в Министерстве здравоохранения РК, в целях исполнения поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» «К 2023 году заработная плата медицинских работников будет в 2 раза выше средней заработной платы в экономике» производится поэтапное увеличение заработной платы врача и среднего медицинского работника (более 247 тысяч медицинских работников).

Повышение заработной платы затронуло более 74 тысяч врачей или охват составил 100%.

К примеру:

средняя заработная плата врача в 2019 году составляла 189,3 тысячи тенге, в 2020 году она повысилась до 246,1 тысячи тенге или рост 30%;

- в 2021 году повышение составило до 320 тысяч тенге или рост 30%;

- в 2022 году повышение составило до 415,9 тысячи тенге или рост 30%.

Повышение заработной платы затронуло более 173 тысяч среднего медицинского персонала, в том числе фельдшера скорой медпомощи или охват составил 100%.

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в 2019 году составляла 120,5 тысяч тенге, в 2020 году она повысилась до 144,6 тысячи тенге или рост 20%;

- в 2021 году повышение составило до 173,5 тысяч тенге или рост 20%;

- в 2022 году повышение составило до 208 тысяч тенге или рост 20%.

Для реализации вышеуказанных мероприятий внесены соответствующие дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Для субъектов здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, расходы доведены через увеличение тарифов на медицинские услуги.

«Работа в данном направлении продолжается и к 2023 году планируется среднюю заработную плату врача повысить до 531 тысячи тенге, среднего медицинского работника до 249 тысяч тенге», - сообщили в Минздраве РК.



