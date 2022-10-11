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    Зарплата гражданских служащих повысится вдвое в Казахстане

    11 Октября 2022, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов пообещал двукратный рост зарплат гражданских служащих в течение четырех лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, будет увеличен размер МЗП с текущих 60 тыс. до 70 тыс. тенге. Данная мера затронет денежные доходы 1,8 млн наемных работников», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также сообщил о том, что начата работа по проведению исследования по разработке методики определения размера минимальной заработной платы, учитывающей социальные экономические показатели.

    «Проводится поэтапное повышение заработной платы гражданских служащих, с 2020 года начато повышение заработной платы педагогов, с 2021 года – медицинских работников, работников сферы социального обеспечения, с текущего года – иных категорий. В результате заработная плата гражданских служащих в течение 4 лет повысится в два раза», - спрогнозировал Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Другие государственные органы Общество Алихан Смаилов
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