Зарплата госинспекторов по карантину растений увеличится в два раза в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прорабатывается вопрос увеличения штатной численности государственных инспекторов по карантину растений. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената.

«В рамках поручения Главы государства с 2022 года заработная плата отдельных категорий гражданских служащих, в том числе государственных инспекторов по карантину растений, будет повышена с применением поправочного коэффициента (1,23 в 2022 году; 1,45 в 2023 году; 1,71 в 2024 году; 2025 году). В результате за четыре года заработная плата государственных инспекторов по карантину растений увеличится в два раза», - говорится в ответе главы Правительства.

Кроме того, согласно опубликованным данным, инспекторам, направленным в командировку, из районных и областных территориальных инспекций выплачиваются командировочные средства и квартирная доплата.

«В настоящее время вопрос увеличения штатной численности государственных инспекторов по карантину растений прорабатывается заинтересованными государственными органами», - добавил Алихан Смаилов.



