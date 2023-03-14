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    Зарплата госинспекторов по карантину растений увеличится в два раза в РК

    14 Марта 2023, 12:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прорабатывается вопрос увеличения штатной численности государственных инспекторов по карантину растений. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената.

    «В рамках поручения Главы государства с 2022 года заработная плата отдельных категорий гражданских служащих, в том числе государственных инспекторов по карантину растений, будет повышена с применением поправочного коэффициента (1,23 в 2022 году; 1,45 в 2023 году; 1,71 в 2024 году; 2025 году). В результате за четыре года заработная плата государственных инспекторов по карантину растений увеличится в два раза», - говорится в ответе главы Правительства.

    Кроме того, согласно опубликованным данным, инспекторам, направленным в командировку, из районных и областных территориальных инспекций выплачиваются командировочные средства и квартирная доплата.

    «В настоящее время вопрос увеличения штатной численности государственных инспекторов по карантину растений прорабатывается заинтересованными государственными органами», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сенат
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