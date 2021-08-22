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Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
22 Августа 2021 11:40
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по теннису Зарина Дияс смогла выйти в финал квалификации турнира WTA 250 Chicago Women's Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Это стало возможным после после победы в 1/2 финала над британкой Эден Силвой – 6:0, 6:1.
Теперь за путевку в основные соревнования она разыграет с Хань На Лэ (Южная Корея).
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