+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 29 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США

22 Августа 2021 11:40
Поделиться:
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по теннису Зарина Дияс смогла выйти в финал квалификации турнира WTA 250 Chicago Women's Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Казахстанец завоевал «серебро» на международном турнире по бадминтону
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника в бою за титул чемпиона WBA Этапы Кубка мира по спортивному скалолазанию в Китае отменены из-за КВИ Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

Это стало возможным после после победы в 1/2 финала над британкой Эден Силвой – 6:0, 6:1.

Теперь за путевку в основные соревнования она разыграет с Хань На Лэ (Южная Корея).






Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанец завоевал «серебро» на международном турнире по бадминтону
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника в бою за титул чемпиона WBA
Этапы Кубка мира по спортивному скалолазанию в Китае отменены из-за КВИ
Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Токио
Популярное
1 Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
2 Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
3 За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
4 «Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
5 Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
Читайте также
Опубликован график выступлений казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Токио
ХК «Барыс» сыграл вничью со сборной Беларуси в товарищеском матче
Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
За празднование дня рождения наказали жителя Петропавловска
«Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив