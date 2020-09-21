Зарина Дияс удачно стартовала на турнире WTA во Франции

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс обыграла Кристину Макхэйл из США в стартовом матче на турнире WTA во французском Страсбурге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

В матче, который продлился три часа 11 минут, спортсменка из Казахстана обыграла американскую теннисистку в трех сетах — 6:7, 7:5, 7:6.

В следующем круге Зарина сыграет с победительницей пары Нао Хибино (Япония)/ Слоан Стивенс (США). К слову, Дияс, проиграв семь матчей подряд, впервые после Australian Open одержала победу.