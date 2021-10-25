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    Зарина Дияс сыграла финал турнира в США

    25 Октября 2021, 04:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка в городе Майкон штата Джорджия в финале одиночного разряда турнира серии ITF с призовым фондом в 80 тысяч долларов не смогла одолеть американку Мэдисон Бренгл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В стартовом отрезке матча американка вышла вперед – 3:1, однако, в шестом гейме казахстанка сделала брейк и сравняла счет 3-3. При счете 5:4 Мэдисон подавала на сет, Зарине удалось заработать три брейк-пойнта, но американка отыгралась и выиграла стартовую партию со счетом 6:4.

    Вторая партия стала зеркальным отражением первой. Зарина проигрывала и в шестом гейме восстановила равновесие – 3:3. В девятом гейме казахстанка со второй попытки сделала брейк и оставила сет за собой 6:4.

    В третьем решающем сете Бренгл вела 3:2, Дияс снова удалось на подаче соперницы сравнять счет, однако, в следующем розыгрыше американка успешно сделала брейк и вышла вперед. В восьмом гейме, который длился больше 10 минут, Зарина вернула потерянную подачу. Вроде окрыленная этим успехом казахстанка должна была дожимать оппонентку, но Мэдисон вновь реализовала брейк-пойнт и на своей подаче поставила точку в матче - 6:4. Титул остается в США.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники Спорт США Теннис
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