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    Зарина Дияс пробилась в полуфинал турнира в Джорджии

    23 Октября 2021, 11:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На турнире серии ITF в США с призовым фондом в 80 долларов стадию 1/4 финала преодолела казахстанка Зарина Дияс, сеянная на этом турнире под вторым номером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса РК.

    В четвертьфинале Зарина Дияс обыграла американку Викторию Дюваль за 1 час и 16 минут – 6:1, 6:4. Теперь за выход в финал поспорит в матче с 94-м номером мирового рейтинга, американкой Марией Беатрис Хаддад (сама Зарина является 104-й ракеткой мира).

    Тем временем, в Бельгии на турнире серии АТР 250 наш Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым уступил французам Николя Маю и Фабрису Мартену из Франции. Исход первого сета решился на тай-брейке, по итогам которого казахстанско-украинская пара проиграла со счетом 6:7. Во втором сете французы контролировали игру, а Недовесов и Молчанов смогли забрать только два гейма - 2:6. Отметим, что полуфинал турнира в Антверпене стал для казахстанца третьим в АТР туре.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт США Теннис
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