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    Зарина Дияс не доиграла свой первый матч из-за травмы на Олимпиаде-2020

    24 Июля 2021, 12:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стартовала в одиночном турнире на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче первого круга Дияс, занимающая 99-е место рейтинга WTA, сразилась с 11-й ракеткой мира и восьмой сеяной на турнире Барборой Крейчиковой из Чехии. Итогом поединка стала победа Крейчиковой на отказе Дияс из-за травмы в первом сете при счете 5:2 в пользы Барборы.

    Напомним, что ранее свои первые олимпийские матчи провели другие казахстанцы: Елена Рыбакина обыграла австралийку Саманту Стосур (6:4, 6:2), а Александр Бублик потерпел поражение от российского теннисиста Даниила Медведева (4:6, 6:7).

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    Спорт Олимпиада Япония
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