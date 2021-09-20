Зарема Шаукенова: Значимость VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий особенная

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Значимость VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий особенная, ведь подготовка к нему проходит в непростое для всего человечества время, когда весь мир борется с распространением и последствиями страшного вируса, уносящего жизни, привносящего новые сложные условия, в том числе и в религиозной сфере. Об этом заявила директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктор социологических наук, профессор, академик Национальной Академии наук РК Зарема Шаукенова, передает МИА «Казинформ».

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил начать подготовку к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в 2022 году. Прошло уже 18 лет со дня проведения первого Съезда, заложившего для Казахстана ответственную миссию по продвижению принципов и опыта диалога культур, религий и цивилизаций.

Инициатором столь ответственного и важного начинания выступил Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. И сегодня можно с уверенностью сказать, что состоятельность и плодотворность данной инициативы Елбасы доказана временем. О чем свидетельствует признание в мире огромной роли съездов лидеров мировых и традиционных религий в формировании новой межконфессиональной реальности. Ведь, как известно, суть встречи мировых религиозных лидеров на площадке Съезда призвана не обострять противоречия и разногласия, возникающие на фоне политизации религии, поляризации мнений, а наоборот, искать и находить точки опоры для конструктивного диалога и взаимоприемлемых решений во имя мира. Проводя Съезды лидеров мировых и традиционных религий, наша страна демонстрирует четкую приверженность принципам межконфессионального согласия, толерантности и духовной консолидации общества», - сказала Зарема Шаукенова.

По ее словам, внесение миротворческой логики в социокультурные и политические реалии современного мира, попытка преодоления отчужденного образа «Другого», очень актуально, особенно когда в разных уголках земли то и дело вспыхивают очаги напряженности.

«Религия всегда была частью мировой геополитики. Сегодня геополитические контексты сильно влияют на религиозный фактор. А религиозный фактор, в свою очередь, влияет на мировую геополитику иногда самым прямым и непосредственным образом. Именно поэтому, важно не только вскрытие определенных тем и проблем в данном направлении, а принципиально важным является глубокое осмысление и поиск мирных решений. На открытии VI Съезда в 2018 году Елбасы Н.А. Назарбаев, понимая всю мощность потенциала духовной сферы и ее лидеров во всем мире, призвал участников межрелигиозного саммита особенно в условиях меняющейся геополитики «…переключить парадигму глобального мышления с конфронтации на кооперацию, перейти от силового эгоизма, социального нигилизма и экономического национализма к ответственному поиску разумных компромиссов». Но конечно, все это требует исключительной, взвешенной и неустанной деятельности. Такая деятельность осуществляется в работе одного из самых важных мировых форумов – Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Предыдущие съезды не только закрепили межконфессиональный институт диалога религий, но и определили его толерантный контент, что очень важно для развития планетарного диалогического мышления», - отметила директор КИСИ.

Как считает Зарема Шаукенова, немаловажное значение имеют принимаемые участниками Съезда лидеров мировых и традиционных религий итоговые документы в формате деклараций, обращений.

«В каждой строчке данных документов читаются глубокая мысль миролюбия и осознание всей опасности конфронтационных сценариев. И каждый такой документ является призывом представителей всех религий к конструктивному сотрудничеству и диалогу между религиями, культурами и государствами во имя избежание локальных и глобальных конфликтов. Между тем, сам Съезд лидеров мировых и традиционных религий успешно трансформировался в постоянно действующий международный межконфессиональный институт для осуществления диалога религий и принятия согласованных решений. Более того, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях не раз подчеркивал значимость астанинского Съезда как важнейшего института глобальной «духовной дипломатии». Высокие участники прошедших Съездов, представители духовенств неоднократно подчеркивали, что мир и согласие были и есть главными ключевыми принципами и ценностями при выборе человечеством своего пути. В этой связи укрепление созидательного начала, выражающегося, прежде всего в духовности, справедливости и толерантности является общей целью для всех религий на планете. Не случайно мировоззренческое многообразие предполагает востребованность религии и религиозных институтов, религиозного образования и религиозных лидеров именно для того, чтобы преодолеть тень, которую отбрасывают сегодня проявления нетерпимости, экстремизма и конфликтов. Поэтому духовная дипломатия – это не пустой звук, а реальный механизм актуализации миротворческого и гуманистического потенциала религий», - сказала она.

По словам З. Шаукеновой, значимость VII Съезда особенная, ведь подготовка к нему проходит в непростое для всего человечества время, когда весь мир борется с распространением и последствиями страшного вируса, уносящего жизни, привносящего новые сложные условия, в том числе и в религиозной сфере.

«И то, что, несмотря на сложные меры в условиях пандемии коронавируса, Казахстан все же заявляет о необходимости проведения VII Съезда в 2022 году, говорит о решительной готовности к широкому и эффективному сотрудничеству с представителями мирового сообщества в сфере продвижения межэтнического и межконфессионального согласия. Так как в данных условиях необходима разработка новых прогрессивных методов и направлений работы по распространению имеющегося опыта. В начале октября под председательством председателя Сената Парламента Республики Казахстан, руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий М.С. Ашимбаева состоится XIX заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, где кроме прочего будут рассмотрены основные вопросы подготовки к проведению VII Съезда в условиях постпандемического развития. Вместе с тем повестка дня актуализирует вопросы по урегулированию глобальных кризисов в свете новых вызовов и глобальных возможностей. И сегодня человечеству очень важно сохранить мир и согласие посредством не конфронтации, а диалога, не агрессии, а понимания и принятия», - резюмировала Зарема Шаукенова.



