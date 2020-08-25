Зарема Шаукенова: Перспектива конституционного развития в Казахстане – это углубление роли НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перспектива конституционного развития в Казахстане – это углубление роли неправительственных организаций (НПО). Так считает директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной Закон, принятый на всенародном референдуме 30 августа 1995 года, сформировал юридический каркас мотивирующего общества. В этом суть Конституции 1995 года и кардинальное отличие от ее предшественниц - конституций образца 1993 года или 1978 года. Согласно Конституции Казахстана построение правового государства является одной из главнейших задач. Над ее реализацией надлежит работать не только государственным органам, но и общественным институтам.

Мы помним, с каким трудом на заре независимости в Казахстане зарождались, росли и укреплялись общественные организации. Становление гражданского общества проходило в условиях тяжелейшей социально-экономической ситуации в стране. Несмотря на это, Первый Президент - Елбасы Н.А. Назарбаев прилагал огромные усилия по последовательному становлению гражданского общества, начиная с принятия новой Конституции, обеспечивающей права и свободы граждан», – сказала З. Шаукенова.

Директор КИСИ отметила, что государство, согласно Конституции, принятой ровно 25 лет назад, постоянно работает над созданием возможностей, то есть формированием инклюзивного общества, общества участия и вовлеченности. В то же время такой системе необходимы обратная реакция, предприимчивость, отклик и проактивность общества, социальных групп. Здесь важную роль и ответственность должны взять на себя неправительственные организации. В этом тренд нынешнего этапа развития Казахстана, переживающего третий этап модернизации. Государство должно сокращать свое присутствие в экономике, делегируя все права гражданскому сектору. За государством должны сохраняться базовые факторы и показатели жизнеобеспечения общества, то есть безопасность, внутриполитическая стабильность, защита социально уязвимых слоев общества, борьба с преступностью, правопорядок, обороноспособность. Во всем остальном должны быть участие и вовлеченность гражданского общества.

«Стоять на страже Конституции должно не только государство, но и гражданское общество, в первую очередь НПО. Неправительственный сектор, в том числе НПО, профсоюзы, частные СМИ, политические партии, религиозные объединения, различные частные и общественные инициативы – всё это часть новой экономики. Они должны приносить не только идеи, не только защищать интересы граждан, продвигать, артикулировать их. Смысл в том, что возникает новая общественная экономика. Государство и НПО – это не антиподы, это часть одного большого процесса экономического развития страны. Казахстан стремится войти в 30-ку развитых стран мира, а доля генерируемых НПО доходов в этих странах составляют до 20% ВВП, занятых – около 30% от трудоспособного населения», – сообщила З. Шаукенова.

По ее словам, в финансировании НПО государство не является определяющим. Ведущую роль играет бизнес, система фаундрайзинга, социальные сети и масс-медиа. При этом НПО выступают как ведущий инструмент аутсорсинга социальных услуг, образовательной, трудовой политик, здравоохранения, культуры, туризма. Крупные компании не просто выделяют средства на благотворительность, а создают фонды в виде НПО, которые осуществляют свою деятельность на постоянной основе.

«Глава государства К.К. Токаев особо подчеркивает, что сегодня «роль гражданского общества возрастает. Это естественное и положительное явление. Поэтому развитые институты гражданского общества - это магистральный путь дальнейшей политической модернизации».

В этой связи перспектива конституционного развития в Казахстане – это углубление роли НПО. В Основном Законе и законодательстве прописаны возможности для гражданского участия. Важным вопросом является конституционное просвещение. Поэтому будущее - за НПО, которые могли бы стать путеводителями для населения к возможностям, создаваемым Конституцией Республики Казахстан», – подчеркнула эксперт.