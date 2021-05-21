Зарема Шаукенова: ЕАЭС – ключ к выходу из кризиса

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Совместное сотрудничество стран-участниц, основанное на равном участии, суверенитете и учете национальных интересов, сможет стать действенным инструментом для смягчения негативных последствий пандемии, стабильного развития экономики ЕАЭС и повышения благосостояния наших граждан. ЕАЭС – ключ к выходу из кризиса. Такое мнение выразила директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова, передает МИА «Казинформ».

«В этом году исполняется 7 лет функционирования ЕАЭС, что является достаточным сроком для осознания преимуществ интеграции, основных ее экономических и социальных итогов, а также и выявления тех барьеров, с которыми сталкиваются наши страны на пути углубления сотрудничества и кооперации, - сказала Зарема Шаукенова. - Как отметил на сегодняшнем заседании Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев, ЕАЭС благодаря совместным усилиям стал масштабным интеграционным проектом, который обеспечивает стабильность экономик стран-участниц».

З. Шаукенова отметила, председательство Казахстана в ЕАЭС выпало на достаточно сложный период продолжающейся борьбы с пандемией и нестабильной мировой конъюнктуры. По ее словам, именно интеграционному взаимодействию в кризисный период и выходу на устойчивую траекторию развития было уделено особое внимание стран-участниц в ходе сегодняшнего онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«Для Казахстана рынок ЕАЭС несмотря на влияние последствий пандемии остается достаточно важным для экономики. В период 2015-2020 гг. экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 25%: в Россию — на 25%, в Беларусь — в 2 раза, в Кыргызстан — на 20%, в Армению — в 6 раз. Около 60% казахстанской продукции, поставляемой в страны ЕАЭС, приходится на несырьевые товары.

Совместное предпринимательство Казахстана с партнерами из ЕАЭС также развивается динамичными темпами. С 2015 года в Казахстане в более чем в 1,5 раза увеличилось число активных предприятий с участием государств-членов ЕАЭС. По данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2021 года на территории страны действовало более 9 тыс. компаний с участием капитала из ЕАЭС, большая часть которых - малый и средний бизнес».

С каждым годом ЕАЭС становится все более привлекательным и для внешних партнеров, отметила эксперт.

«Подписанные международные соглашения в рамках ЕАЭС о зонах свободной торговли способствуют улучшению экономических связей Казахстана с третьими странами и наращиванию отечественного экспорта. Так, созданные зоны свободной торговли с Вьетнамом, Сербией, Ираном и Сингапуром позволили расширить присутствие казахстанских товаров на сумму более 1 млрд долларов США. Кроме того, к интеграционному союзу проявляют интерес Израиль, Египет и Индия», - сказала З. Шаукенова.

Вместе с тем, по ее словам, коронакризис вскрыл наиболее болевые точки интеграционного объединения, при этом открыл и новые возможности для сотрудничества в рамках Союза.

«Глава государства в своем выступлении обратил внимание на необходимости продолжения работы по устранению торговых барьеров - довольно острой проблемы, сдерживающей экономическое взаимодействие стран ЕАЭС. Так, с 2016 года устранено около 80% барьеров, когда-либо существовавших на внутреннем рынке ЕАЭС, при этом недопущение появления новых ограничений остается на повестке дня, - отметила З. Шаукенова. - Кроме того, в посткризисный период одной из приоритетных задач, которая требует решения мировым сообществом, становится обеспечение продовольственной безопасности. В этом смысле, предложение Президента Казахстана о важности создания единого аграрного рынка, наращивание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также активизация научного сотрудничества отвечает новым вызовам, стоящим перед интеграционным союзом».

И наконец, подчеркнула эксперт, важным вопросом, который поднимался казахстанской стороной на саммите – инфраструктурное развитие и наращивания транзитного потенциала, что позволит ускорить промышленную кооперацию стран-участниц.

«Таким образом, ЕАЭС сегодня – динамично развивающееся интеграционное объединение, стойко и уверенно справляющееся с глобальными и региональными проблемами современности. Совместное сотрудничество стран-участниц, основанное на равном участии, суверенитете и учете национальных интересов, сможет стать действенным инструментом для смягчения негативных последствий пандемии, стабильного развития экономики ЕАЭС и повышения благосостояния наших граждан», - заключила З.Шаукенова.



