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Зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ
23 Июня 2020 22:20
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Акмолинская область - мужчины 1953 и 1931 годов рождения, женщины 1963 и 1952 годов рождения,
город Алматы - женщины 1951, 1928 и 1936 годов рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 134 летальных случая:
г. Нур-Султан – 38
г. Алматы – 23
г. Шымкент – 13
Акмолинская область – 12
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 10
Костанайская область – 3
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Туркестанская область – 8
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