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Зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ
22 Июня 2020 22:15
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город Нур-Султан - мужчины 1967, 1956, 1962 и 1975 годов рождения, женщины 1967 и 1951 годов рождения,
Костанайская область - мужчина 1949 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 127 летальных случаев:
г. Нур-Султан – 38
г. Алматы – 20
г. Шымкент – 13
Акмолинская область – 8
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 10
Костанайская область – 3
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Туркестанская область – 8
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