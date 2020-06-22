Зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - мужчины 1967, 1956, 1962 и 1975 годов рождения, женщины 1967 и 1951 годов рождения,

Костанайская область - мужчина 1949 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 127 летальных случаев:

г. Нур-Султан – 38

г. Алматы – 20

г. Шымкент – 13

Акмолинская область – 8

Актюбинская область – 1

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 10

Костанайская область – 3

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 13

Туркестанская область – 8