Зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ

Туркестанская область - мужчины 1945 и 1974 годов рождения,

Западно-Казахстанская область - женщина 1932 года рождения и мужчина 1941 года рождения,

Карагандинская область - мужчины 1949 и 1939 годов рождения,

город Алматы - пациент 1965 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 88 летальных случаев.