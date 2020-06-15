Новости
Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ
15 Июня 2020 21:50
Поделиться:
город Алматы - мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения,
Актюбинская область - пациент 1955 года рождения,
Павлодарская область - женщина 1954 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 81 летальный случай:
г. Нур-Султан – 15
г. Алматы – 12
г. Шымкент – 11
Акмолинская область – 6
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 4
Карагандинская область – 7
Костанайская область – 2
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Туркестанская область – 3
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047