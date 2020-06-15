Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ

город Алматы - мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения,

Актюбинская область - пациент 1955 года рождения,

Павлодарская область - женщина 1954 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 81 летальный случай:

г. Нур-Султан – 15

г. Алматы – 12

г. Шымкент – 11

Акмолинская область – 6

Актюбинская область – 1

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 4

Карагандинская область – 7

Костанайская область – 2

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 13

Туркестанская область – 3