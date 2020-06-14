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Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ

14 Июня 2020 22:35
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Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - пациентка 1941 года рождения,

Павлодарская область - 1971 года женщина,

Акмолинская область - мужчина 1977 года рождения и женщина 1952 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 77 летальных случаев.

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