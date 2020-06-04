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Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ
4 Июня 2020 23:40
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город Нур-Султан - пациентка 1944 года рождения,
город Шымкент - пациентка 1950 года рождения,
Карагандинская область - пациент 1958 года рождения,
Павлодарская область - пациентка 1957 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 52 летальных случая.
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