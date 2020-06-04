+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 27 °С
USD 399.51 EUR 447.33
RUB 5.78 CNY 56.10
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ

4 Июня 2020 23:40
Поделиться:
Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - пациентка 1944 года рождения,

город Шымкент - пациентка 1950 года рождения,

Карагандинская область - пациент 1958 года рождения,

Павлодарская область - пациентка 1957 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 52 летальных случая.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова:
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив