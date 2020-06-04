Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - пациентка 1944 года рождения,

город Шымкент - пациентка 1950 года рождения,

Карагандинская область - пациент 1958 года рождения,

Павлодарская область - пациентка 1957 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 52 летальных случая.



