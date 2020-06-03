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Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ
3 Июня 2020 22:50
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город Нур-Султан - пациентка 1951 года рождения,
Карагандинская область - пациент 1964 года рождения,
Атырауская область - мужчины 1964 и 1951 годов рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 48 летальных случаев.
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