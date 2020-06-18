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Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ

18 Июня 2020 10:25
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Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - женщины 1946 и 1952 годов рождения и мужчина 1963 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 100 летальных случаев:

г. Нур-Султан – 24

г. Алматы – 15

г. Шымкент – 12

Акмолинская область – 6

Актюбинская область – 1

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 9

Костанайская область – 2

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 13

Туркестанская область – 5


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