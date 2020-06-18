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Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ
18 Июня 2020 10:25
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город Нур-Султан - женщины 1946 и 1952 годов рождения и мужчина 1963 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 100 летальных случаев:
г. Нур-Султан – 24
г. Алматы – 15
г. Шымкент – 12
Акмолинская область – 6
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 9
Костанайская область – 2
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Туркестанская область – 5
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