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Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ

9 Июня 2020 23:15
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Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ

Туркестанская область - мужчины 1962 и 1948 годов рождения,

Павлодарская область - пациент 1962 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 61 летальный случай.


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