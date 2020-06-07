Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:34
-
-
-
-
-
Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ
7 Июня 2020 22:30
Поделиться:
Павлодарская область - пациент 1957 года рождения,
Атырауская область - пациентка 1948 года рождения,
Карагандинская область - пациент 1963 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 56 летальных случаев.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Нургуль Калиева
954-047