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Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ
2 Июня 2020 22:45
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город Нур-Султан - пациент 1959 года рождения,
город Шымкент - пациент 1956 года рождения,
Павлодарская область - пациентка 1935 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 44 летальных случаев.
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