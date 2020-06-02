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Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ

2 Июня 2020 22:45
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Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - пациент 1959 года рождения,

город Шымкент - пациент 1956 года рождения,

Павлодарская область - пациентка 1935 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 44 летальных случаев.


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