Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - пациент 1959 года рождения,

город Шымкент - пациент 1956 года рождения,

Павлодарская область - пациентка 1935 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 44 летальных случаев.



