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Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от КВИ

12 Июня 2020 23:35
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Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от КВИ

Павлодарская область - женщина 1956 года рождения,

Мангистауская область - мужчина 1966 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 70 летальных случаев:

г. Нур-Султан – 14

г. Алматы – 10

г. Шымкент – 10

Акмолинская область – 4

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 3

Карагандинская область – 7

Костанайская область – 2

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 10

Туркестанская область – 3

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