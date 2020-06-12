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Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от КВИ
12 Июня 2020 23:35
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Павлодарская область - женщина 1956 года рождения,
Мангистауская область - мужчина 1966 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 70 летальных случаев:
г. Нур-Султан – 14
г. Алматы – 10
г. Шымкент – 10
Акмолинская область – 4
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 3
Карагандинская область – 7
Костанайская область – 2
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 10
Туркестанская область – 3
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