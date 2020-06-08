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Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от КВИ

8 Июня 2020 23:05
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Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - пациент 1966 года рождения,

Павлодарская область - пациентка 1957 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 58 летальных случаев.

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