Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. В разрезе регионов: в городе Нур-Султане – 0, в городе Алматы – 2, в городе Шымкенте – 0, в Акмолинской области – 0, в Актюбинской области – 0, в Алматинской области – 1, в Атырауской области – 0, в ВКО – 0, в Жамбылской области – 0, в ЗКО – 0, в Карагандинской области – 0, в Костанайской области – 0, в Кызылординской области – 0, в Мангистауской области – 0, в Павлодарской области – 0, в СКО – 0, в Туркестанской области – 0. Всего в стране подтверждено 1 305 551 случая. Фото: pxhere.com