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    Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

    3 Мая 2022, 10:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане – 0,

    в городе Алматы – 2,

    в городе Шымкенте – 0,

    в Акмолинской области – 0,

    в Актюбинской области – 0,

    в Алматинской области – 1,

    в Атырауской области – 0,

    в ВКО – 0,

    в Жамбылской области – 0,

    в ЗКО – 0,

    в Карагандинской области – 0,

    в Костанайской области – 0,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области – 0,

    в Павлодарской области – 0,

    в СКО – 0,

    в Туркестанской области – 0.

    Всего в стране подтверждено 1 305 551 случая.

    Фото: pxhere.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Алматинская область Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК
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