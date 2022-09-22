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    Зарегистрировано 94 квартирные кражи в Павлодарской области с начала года

    22 Сентября 2022, 18:08

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года в Павлодарской области зарегистрировано 94 квартирные кражи. По всем случаям стражи порядка проводят расследования, занимаются установлением тех, кто причастен к кражам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В полицию города Павлодар обратился горожанин о том, что из нежилого дома по улице Запорожская: совершена кража резиновой лодки «Омега», бензопилы «Pit», сабвуфера «Alpian», коллекции сувенирных ножей, бинокля, сотового телефона «Huawei», автомагнитолы «Pioneer», водяного насоса, мультиварки «Mulinex», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Ущерб, по словам потерпевшего, составил 900 тыс. тенге. Как сообщили в правоохранительных органах, п о подозрению в этом преступлении полиция задержала павлодарца, ранее судимого за мошенничество.

    Кроме того, за помощью в полицию обратилась павлодарка, у которой из квартиры украли золотые изделия на общую сумму 300 тыс. тенге. По подозрению в краже полицейские задержали 45-летнюю жительницу Павлодара.

    По фактам краж проводится досудебное расследование по статье 188 части 1 УК РК.

    В целом, как констатировали стражи порядка, число краж в Павлодарской области снизилось на 19 %.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Общество
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