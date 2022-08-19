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    Зарегистрировано 456 пожаров с начала 2022 года в столице

    19 Августа 2022 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года в столице зарегистрировано 456 пожаров. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы в ходе брифинга в пресс-центре акимата столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года на территории города зарегистрированы 456 пожаров. В том числе, 150 в жилом секторе. При пожарах спасены 10 человек и 26 эвакуированы. По статистике, значительная часть пожаров возникла в частном секторе. Поэтому, уполномоченный городской орган проводит месячник безопасности перед началом отопительного сезона. В этом году месячник начался 15 августа», – сказал Е. Отаргалымулы.

    По его словам, месячник пройдет в три этапа. На первом этапе будет проверяться жилье, в котором проживают социально уязвимые категории граждан. Таких семей в столице насчитывается 1 тыс. 240. На следующем этапе будет проводиться разъяснение мер безопасности на дачах, которых около 10 тыс. Затем будет совершаться обход всех жилых домов, и проводиться разъяснительная работа.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    #Нур-Султан #Пожар #ДЧС
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