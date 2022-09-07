Зарегистрировано 324 новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Из них:
в городе Нур-Султане – 62,
в городе Алматы – 29,
в городе Шымкенте – 2,
в Абайской области – 9,
в Акмолинской области – 27,
в Актюбинской области – 11,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 3,
в Жетысуской области – 3,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 40,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 11,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 26,
в Туркестанской области – 3,
в Улытауской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 587 случаев.