Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Зарегистрировано 26 ДТП с участием детей в СКО

    9 Сентября 2022, 18:06

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев в СКО зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 1 ребенок погиб, 30 получили ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета административной полиции Министерства внутренних дел.

    В целом, на дорогах области зарегистрировано 193 ДТП, в которых погибло 25 человек и 287 получили травмы.

    Максимально снизить риск детского дорожно-транспортного травматизма – такая задача стоит перед полицейскими в первые дни школьного учебного года. С 1 сентября стражи правопорядка страны работают в рамках второго этапа мероприятия «Внимание-дети!».

    Полицейские посещают школы, медицинские учреждения, ведут профилактику нарушений Правил дорожного движения среди детей на улицах.

    «С началом учебного года, когда в утренние и вечерние «часы пик» на улицах городов повышается количество автомашин и пешеходов – профилактика ДТП приобретает особую актуальность. Просим родителей детей подключиться к этому общему делу; рассказывать малышам и подросткам о необходимости строго соблюдения всех правил на дороге, а главное – личным примером показывать младшим, что нарушать ПДД – не допустимо», – сказал начальник УМПС департамента полиции СКО Айдын Байматов.

    С начала второго этапа мероприятия «Внимание-дети!» североказахстанскими полицейскими выявлено свыше 1680 нарушений ПДД, из них: 15 фактов перевозки детей без детского удерживающего устройства, 54 факта нарушений правил проезда перекрестков и 192 фактов нарушений со стороны пешеходов.

    «Внимание-дети!» завершается 12 сентября, однако ежедневная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма будет продолжаться.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Северо-Казахстанская область ДТП Общество Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Побои детей в Шымкенте прокомментировали в Минпросвещения
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь