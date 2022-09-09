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    Зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в РК

    9 Сентября 2022, 08:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 51,

    в городе Алматы – 25,

    в Акмолинской области – 36,

    в Актюбинской области – 2,

    в Алматинской области – 3,

    в Жетысуской области - 2,

    в Атырауской области – 5,

    в ВКО – 8,

    в Абайской области – 5,

    в Жамбылской области – 4,

    в ЗКО – 18,

    в Карагандинской области – 28,

    в Костанайской области – 25,

    в Кызылординской области – 2,

    в Мангистауской области – 8,

    в Павлодарской области – 10,

    в СКО – 14,

    в Туркестанской области – 4,

    в Улытауской области – 3. ⠀

    Всего в стране подтвержден 1 млн 391 тыс. 161 случай.

    Как сообщалось ранее, более 16,3 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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