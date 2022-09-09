Зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них:

в городе Нур-Султане – 51,

в городе Алматы – 25,

в Акмолинской области – 36,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 3,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 8,

в Абайской области – 5,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 28,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 4,

в Улытауской области – 3. ⠀

Всего в стране подтвержден 1 млн 391 тыс. 161 случай.

Как сообщалось ранее, более 16,3 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии.



