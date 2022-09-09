Зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Из них:
в городе Нур-Султане – 51,
в городе Алматы – 25,
в Акмолинской области – 36,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 3,
в Жетысуской области - 2,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 8,
в Абайской области – 5,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 18,
в Карагандинской области – 28,
в Костанайской области – 25,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 8,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 14,
в Туркестанской области – 4,
в Улытауской области – 3. ⠀
Всего в стране подтвержден 1 млн 391 тыс. 161 случай.
Как сообщалось ранее, более 16,3 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии.