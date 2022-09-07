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    Зарегистрировано 17 степных пожаров за сутки в Карагандинской области

    7 Сентября 2022, 11:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области из-за жаркой погоды с сильным ветром сохраняется высокая пожароопасность. По информации ДЧС региона, за сутки, 6 сентября, зарегистрировано 17 природных пожаров, девять из которых ликвидированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На контроле находятся три природных пожара и пять степных загораний.

    Природный (степной) пожар:

    1) Шетский р-н, Мынбаевский с/о, в 12 км от с. Кызылтау в 09:28 5 сентября произошло загорание сухой травы (предварительная площадь 300 га);

    2) Шетский р-н, Нураталдинский с/о, в 25 км западнее от с. Шопа, в 16:20 6 сентября произошло загорание сухой травы (предварительная площадь 1000 га).

    Природный (лесной) пожар:

    1) Бухар-Жырауский р-н, Умуткерский с/о, в 20 км северо-восточнее от с. Тортколь «Белагашского лесничества», в 16:40 6 сентября произошло загорание деревьев и сухой травы на ориентировочной площади 10 га.

    А также пять степных загораний:

    1) Нуринский район, Каракойнский с/о, в 50 км севернее от с. Керей в 10:28 6 сентября, произошло загорание сухой травы;

    2) Каркаралинский р-н, Кайнарбулакский с/о, в 20 км восточнее от с. Аппаз в 13:13 6 сентября произошло загорание сухой травы;

    3) Шетский р-н, Кийктинский с/о, в 65 км юго-западнее от с. Кийкти в 16:15 6 сентября произошло загорание сухой травы;

    4) Шетский р-н, Акшокинский с/о, в 15 км восточнее от с. Кызылтау, в 18:20 сентября произошло загорание сухой травы;

    5) Шетский р-н, Бурминский с/о, в 9 км северо-восточнее от с. Бурма в 23:00 6 сентября произошло загорание сухой травы.

    «На всех очагах задействованы силы ДЧС, добровольных пожарных формирований местных исполнительных органов и лесничеств. Всего в ликвидации природных пожаров и загораний задействовано 362 человека и 83 единицы техники», – сообщили в ДЧС.

    Жителей призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгораний необходимо немедленно звонить по телефонам 101 и 112.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Пожар
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